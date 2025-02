Ισραήλ: Βαρύ πένθος στην κηδεία του Όντεντ Λίφσιτς που σκότωσε η Χαμάς – «Μας επιτέθηκαν αυτοί που βοηθήσαμε»

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκα σήμερα στο κοιμητήριο του κιμπούτς Νιρ Οζ, στο νότιο Ισραήλ, για να πουν το τελευταίο αντίο σε ένα από τους ιδρυτές του, τον Όντεντ Λίφσιτς, ο οποίος πέθανε κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας του από την Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Όντεντ Λίφσιτς ήταν μια εμβληματική φιγούρα του κιμπούτς και αιχμαλωτίστηκε από τους μαχητές της Χαμάς και των άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων όταν εξαπέλυσαν την φονική επιδρομή κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό του στο Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη (20.02.2025), στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας από τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

Εκτός του Λίφσιτς, οι σοροί άλλων τριών κατοίκων του Νιρ Οζ, της Σίρι Μπίμπας και των δύο αγοριών της που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν όμηροι, παραδόθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Τα τρία μέλη της οικογένειας Μπίμπας, σύμβολα στο Ισραήλ της τραγωδίας των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, θα κηδευτούν αύριο (26.02.2025).

What a powerful moment: Thank you to the thousands who gathered in Buenos Aires for a memorial service honoring the Bibas family and Oded Lifshitz. Your support means the world . @IsraelArgentina pic.twitter.com/ZHZcjTf8Oe

«Μπαμπά, τώρα είσαι εκεί, τώρα είσαι στο σπίτι», δήλωσε ο γιος του Όντεντ Λίφσιτς, Άρνον, μόλις ξεκίνησε η τελετή, στην οποία παρέστησαν διάσημοι Ισραηλινοί καλλιτέχνες.

Oded’s final journey



Crowds of Israelis line the street to pay their respects to Oded Lifshitz, z”l, who was killed by the Palestinian Islamic Jihad terror group after they abducted him on October 7th.



Oded, a lifelong peace activist, deserved so much more than for his… pic.twitter.com/ctYtv5fpaT