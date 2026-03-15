Ισραήλ: Βίντεο από την νέα επίθεση του Ιράν με βόμβα διασποράς – 2 τραυματίες

Προκλήθηκαν ζημιές και φωτιές σε αρκετές περιοχές - Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων από το βράδυ του Σαββάτου - Σειρήνες ηχούν συχνά στο Ισραήλ
Ισραήλ: Βίντεο από την νέα επίθεση του Ιράν με βόμβα διασποράς – 2 τραυματίες

Ακόμη μία επίθεση με βόμβες διασποράς εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον τραυματισμό τουλάχιστον 2 ανθρώπων.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης, φαίνεται η στιγμή που η βόμβα διασποράς του Ιράν πέφτει στο κεντρικό Ισραήλ και προκαλεί έκρηξη.

Από την επίθεση, τραυματίστηκαν δύο άνδρες ηλικίας 50 χρόνων, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Δείτε το βίντεο:

Ζημιές και φωτιές προκλήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ από τα πυρομαχικά διασποράς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Το The Times of Israel μεταδίδει πως τα υποπυρομαχικά εξαπλώθηκαν νότια της πόλης Εϊλάτ και στο κέντρο της χώρας.

Νωρίτερα, η εφημερίδα επικαλούμενη τις τοπικές αρχές στο Εϊλάτ, ανέφερε ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με βόμβα διασποράς αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα πάνω από την πόλη.

Το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν σταμάτησαν όλο το βράδυ να εξαπολύουν πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, εντείνοντας την πίεση και προκαλώντας ζημιές ακόμη και στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ και οι κάτοικοι να τρέξουν στα καταφύγια.

