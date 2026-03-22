Κόσμος

Ισραήλ: Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν
Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα
Βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ντιμόνα / X

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις το Σάββατο (21.03.2026) εναντίον δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, με δεκάδες τραυματίες καθώς το Ισραήλ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιθέσεις. 

Βίντεο από το εσωτερικό ενός σπιτιού στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, δείχνει τη στιγμή που ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς χτύπησε μια κοντινή κατοικημένη περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων.

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα – στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ – προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων. Ανάλογη επίθεση υπήρξε λίγη ώρα αργότερα και στην πόλη Αράντ. 

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει.

Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.

Βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο έφτασε στην Αραβική Θάλασσα – Είναι εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk
Το υποβρύχιο HMS Anson – εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk Block IV και τορπίλες Spearfish – αναχώρησε προ ημερών από το Περθ της Αυστραλίας και διένυσε περίπου 5.500 μίλια (8.850 χλμ) προκειμένου να φθάσει στην Αραβική Θάλασσα.
Tο υποβρύχιο HMS Anson
Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί επίδειξη ισχύος από το Ιράν, δεν έχει στρατιωτική αξία
Ειδικοί θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε την ικανότητα να εκτοξεύσει πυραύλους σε τέτοια απόσταση, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στο μήνυμα της Τεχεράνης στον στρατηγικό της διάλογο με ΗΠΑ και Ισραήλ
Αυτή η φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στις 11 Φεβρουαρίου 2023, απεικονίζει ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επί του USS Paul Hamilton (DDG 60) κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στο λιμάνι του Ντιέγκο Γκαρσία
Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για διπλωματική «διέξοδο» από τον πόλεμο με το Ιράν
Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, οι αντιδράσεις του Ιράν, τα σενάρια ενός συμβιβασμού Ουάσινγκτον - Τεχεράνης και οι χώρες που θεωρούνται ως επικρατέστερες για να αναλάβουν τη διαμεσολάβηση
Ντόναλντ Τραμπ
IDF: «Ο ιρανικοί πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ» – «Εντός της ζώνης άμεσης απειλής Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη»
Σε περίπου μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, της γιορτής της ελευθερίας, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για την ελευθερία και το μέλλον μας» λέει ο Αρχηγός του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ
IDF
Συγκλονιστικό βίντεο από πυραυλικές επιθέσεις στην Τεχεράνη - Ιρανή προσεύχεται στον Αλλάχ λίγο πριν πέσει νεκρή
Στα πλάνα η γυναίκα ακούγεται να ζητά βοήθεια από τον Αλλάχ, και δευτερόλεπτα αργότερα ένας δεύτερος πύραυλος σκάει ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο
Ιράν
