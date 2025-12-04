Ισραηλινή αποστολή στο Κάιρο για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Το Ισραήλ έστειλε την Πέμπτη (04.12.2025) αντιπροσωπεία στο Κάιρο με την ελπίδα να ανακτήσει τη σορό του Ραν Γκβίλι, τον οποίο οι αρχές περιγράφουν ως τον τελευταίο όμηρο που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η αποστολή αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν άμεσης εντολής του ίδιου, ο οποίος επιδιώκει την ταχεία επιστροφή του σώματος του Ισραηλινού στρατιωτικού από τη Γάζα.

Στο Κάιρο, οι Ισραηλινοί απεσταλμένοι είχαν συνάντηση με Αιγύπτιους και διεθνείς μεσολαβητές που χειρίζονται το ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Η συζήτηση, που χαρακτηρίστηκε «επικεντρωμένη και επείγουσα», κατέληξε σε κοινή δέσμευση για άμεση εντατικοποίηση των προσπαθειών με στόχο την ταχύτερη δυνατή επιστροφή της σορού.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας αναδεικνύει το πολιτικό και συμβολικό βάρος της προσπάθειας: συμμετείχαν εκπρόσωποι του στρατού, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών. Μια κινητοποίηση ασυνήθιστη για μια υπόθεση που έχει πλέον ξεπεράσει τα στενά ανθρωπιστικά όρια.

Η υπόθεση του Ραν Γκβίλι, του οποίου ο θάνατος έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, έχει εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχύοντας την πίεση της κοινής γνώμης και τις πολιτικές τριβές στην κυβέρνηση. Για το Τελ Αβίβ, η επιστροφή της σορού του θεωρείται ένας τρόπος να κλείσει μία από τις τελευταίες εκκρεμότητες του φακέλου των ομήρων της Γάζας.