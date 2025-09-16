Ισραηλινή υπουργός ερευνάται για διαφθορά – Βρέθηκαν ναρκωτικά σε γραφείο συμβούλου της

Τα γραφεία της βουλευτή του Ισραήλ Μάι Γκολάν, υπουργού Κοινωνικής Ισότητας και Προώθησης των Γυναικών, στην Ιερουσαλήμ δέχθηκαν έφοδο από αστυνομικούς της Ισραηλινής Αστυνομίας, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι εμπλεκόταν σε υποθέσεις για απάτη, κατάχρηση δημόσιων πόρων και πλασματικές προσλήψεις στο υπουργείο και στο γραφείο της.

Στο γραφείο συμβούλου της υπουργού Γκολάν του Ισραήλ στο Γιαβνέ, πραγματοποιήθηκε επίσης έφοδος όπου βρέθηκε εργαστήριο παραγωγής ναρκωτικών. Ένας δικηγόρος, που κάποτε ήταν σύμβουλος της Γκολάν, συνελήφθη επίσης για ανάκριση.

Ρεπορτάζ πληροφόρησε για κατάχρηση κεφαλαίων ΜΚΟ

Η έρευνα πάνω στην συμπεριφορά της υπουργού Γκολάν, ξεκίνησε μετά από ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε νωρίτερα φέτος στο ισραηλινό Channel 12, το οποίο υποστήριζε ότι η υπουργός καταχράστηκε κεφάλαια από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε.

«Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσε η Ισραηλινή υπουργός για την καταπολέμηση της παρουσίας αιτούντων άσυλο στο νότιο Τελ Αβίβ, γνωστός ως Εβραϊκή Πόλη, έλαβε τεράστιες δωρεές που δεν δαπανήθηκαν ποτέ για τους προβλεπόμενους σκοπούς του» ανέφερε το ρεπορτάζ.

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η Γκολάν λάμβανε μηνιαίο μισθό χιλιάδων σέκελ από τον οργανισμό, παράνομα, λόγω της συμμετοχής της στο διοικητικό του συμβούλιο.

Επιπλέον σύμφωνα με το Channel 12 συνεργάτες της Γκολάν «έφτιαχναν» τους συγγενείς τους και τους τοποθετούσαν σε κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

«Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί» υποστηρίζει η υπουργός

Η Γκολάν, βέβαια απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, δηλώνοντας με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Χ ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι».

Ισχυρίστηκε ότι «τα μέσα ενημέρωσης άσκησαν πάντα αδιάκοπη πίεση για να ξεκινήσει μια αβάσιμη έρευνα εναντίον μου, υποκινούμενη από το πιο σοβαρό είδος πολιτικής δίωξης. Ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκα δωροδοκίες και ότι αποσύρθηκαν κεφάλαια από το υπουργείο σε αντάλλαγμα για μια υπόσχεση προμήθειας 50%. Αλλά όλα αποδείχθηκαν εντελώς ανοησίες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η υπόθεση διαφθοράς είναι παρόμοια με τη δίκη του Νετανιάχου που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2025 για παρόμοιες κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν ισχυρισμούς ότι αυτός και μέλη της οικογένειάς του έλαβαν ακριβά δώρα από πλούσιους επιχειρηματίες σε αντάλλαγμα για διάφορα οφέλη και βοήθεια.

Κατηγορείται επίσης ότι διαπραγματεύτηκε με τον Arnon Mozes, εκδότη της ιδιωτικής εβραϊκής εφημερίδας Yedioth Ahronoth, για να εξασφαλίσει θετική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.