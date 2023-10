Δύο άνδρες από την Παλαιστίνη βρήκαν τραγικό θάνατο όταν εβραίοι έποικοι του Ισραήλ άνοιξαν πυρ κατά παρευρισκόμενων σε μία κηδεία.

Την ανακοίνωση για τους ένοπλους εποίκους από το Ισραήλ έκανε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης και μετέδωσε το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ένας πατέρας και ο γιος του σκοτώθηκαν όταν έποικοι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκόμενων σε κηδεία τεσσάρων Παλαιστινίων που είχαν σκοτωθεί από ένοπλους εποίκους και Ισραηλινούς στρατιώτες στο χωριό Κούσρα, κοντά στην πόλη Ναμπλούς, χθες Τετάρτη.

Δείτε σχετικό tweet:

🇵🇸 #Palestine || A #Palestinian father, Ibrahim Wadi, and his son, Ahmad, have been shot dead by Israeli settler militias during the funeral procession of four Palestinians murdered yesterday by the same militias in the village of Qusra, south of Nablus. 12.10.23#Gaza #Israel pic.twitter.com/9jyI8EnmBL