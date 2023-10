Την εξόντωση του επικεφαλής εναέριας διάταξης της Χαμάς ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν τον Asem Abu Rakaba, τον επικεφαλής της εναέριας διάταξης της Χαμάς.

Ο Abu Rakaba ήταν υπεύθυνος για τα UAV, τα drones, τα αλεξίπτωτα πλαγιάς, τον εναέριο εντοπισμό και την άμυνα της Χαμάς.

Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και διέταξε τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς και ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις με drone σε θέσεις των IDF» ανέφερε το IDF.

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas’ Aerial Array.



Abu Rakaba was responsible for Hamas’ UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense.



He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated…