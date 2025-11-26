Ιστορική συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου για οριοθέτηση ΑΟΖ και ηλεκτρική διασύνδεση

Στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας προχώρησαν Κύπρος και Λίβανος σχετικά με την οριοθέτηση της ΑΟΖ αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση των δυο χωρών.

Σημειώνεται πως η συμφωνία για την ΑΟΖ βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει εξαιτίας των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου. Παράλληλα, υπεγράφη και δεύτερη συμφωνία που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και o ομόλογός του έχουν τόσο ειδική σημασία για την Κύπρο και το Λίβανο αλλά έχουν και ένα ευρύτερο αντίκτυπο για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αναφέρει η εφημερίδα Φιλελεύθερος Κύπρου.

Η συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ: Μετά από παλινδρομήσεις που κράτησαν για 18 χρόνια τελικά προχώρησε η υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου. Η οριοθέτηση δεν χρειαζόταν να εγκριθεί από τη βουλή του Λιβάνου, την υπέγραψε ο Πρόεδρος της χώρας όπως έπραξε και στην περίπτωση της οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ.

Η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση: Μετά την συμφωνία προχωρούν προς την Παγκόσμια Τράπεζα για την ετοιμασία μελέτης για ηλεκτρική διασύνδεσης ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο. Στη διάρκεια των συζητήσεων που προηγήθηκαν αυτό που καταγράφηκε σε Λευκωσία και Βηρυτό είναι το ενδιαφέρον από χώρες του Κόλπου για να χρηματοδοτήσουν το έργο.