Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας «πακέτο» με ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ζητούν Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πολωνία και Βρετανία

Οι υπουργοί και υφυπουργοί Άμυνας από την Ιταλία, την Πολωνία, την Γαλλία, την Γερμανία και την Βρετανία συναντήθηκαν σήμερα (20.02.2026) στην Κρακοβία και συζήτησαν για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και το μέλλον των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, τόνισαν από κοινού η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος μίας ειρηνευτικής συμφωνίας και κάθε διευθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δηλώνουν στην κοινή τους ανακοίνωση οι πέντε υπουργοί Αμυνας.

Συναφώς, «ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία». Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φιόντοροφ, συμμετείχε μέσω βιντεοδιάσκεψης στην συνάντηση της Κρακοβίας.

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, υπενθύμισε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτάται από την «εφαρμογή μίας βιώσιμης ειρήνης που θα βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

«Μία κατάπαυση πυρός, μία ειρηνευτική συμφωνία, δεν μπορεί ποτέ να είναι το προοίμιο μίας νέας επίθεσης», είπε η ίδια στην συνέχεια.

«Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι μόνο η μέγιστη πίεση που ασκείται από τις κυρώσεις, τα μέτρα κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου και οι επιτυχίες των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης μπορούν να πείσουν τον Πούτιν να κάνει πίσω», δήλωσε από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.