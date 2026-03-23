Ισχυρές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ έπειτα από μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων του Ιράν, βίντεο και φωτογραφίες

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24.03.2026) την Ιερουσαλήμ. Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους, όπως έκανε νωρίτερα και στο Τελ Αβίβ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μεταδίδει για τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά της Ιερουσαλήμ ότι υπήρξε σχετική προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού.

Οι αρχές ανακοίνωσαν στις 2 π.μ., ότι οι πολίτες μπορούσαν πλέον να βγουν από τα καταφύγια, ενώ οι διασώστες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) καταγράφει τις ζημιές σε κτίριο, με εμφανείς καταστροφές σε όροφο και συντρίμμια διασκορπισμένα στο έδαφος. Σύμφωνα με τους διασώστες, ένας άνδρας περίπου 30 ετών τραυματίστηκε ελαφρά, πιθανότατα από θραύσματα.

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος, πληροφορία που, όμως, έχει διαψεύσει η Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε, επίσης, ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Update from several reported scenes in northern Israel – one person in mild condition with a shrapnel injury, and a number of others being treated for anxiety symptoms. — Magen David Adom (@Mdais) March 23, 2026

Footage captures attempts to intercept an Iranian missile over the skies of Jerusalem. pic.twitter.com/zrhkqFqcfD — Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 23, 2026

Israeli media: Another Iranian missile attack on central and southern areas, Jerusalem, and the “settlements” of Ramallah. pic.twitter.com/HuET5OZTq4 — China live (@ChinaliveX) March 23, 2026

Another missile attack from Iran targeting central Israel and settlements north of the Gaza Strip.



Videos over Jerusalem moments ago.pic.twitter.com/IZKPEjguLV — Shahid Khan (@ShahidK14509018) March 23, 2026

Διασώστες έσπευσαν σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.