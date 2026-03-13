Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – Δείτε βίντεο

Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.
Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
— Scenes from Tehran: Jerusalem (Quds) Day protesters continue marching despite U.S.–Israeli attacks occurring in the background.#Iran #Israel #USA #Tehran #BreakingNews #MiddleEast #Geopolitics pic.twitter.com/UROTEyqpiU— Aman Dev Barman (@AmanDevBar67676) March 13, 2026
Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
BREAKING: U.S-Israel strike targeting protesters in Iran attending International Quds Day rally in Tehran.pic.twitter.com/JTuocjHJLh— تذكير القرآن (@tazkiralquran) March 13, 2026
Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026
Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.
Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmed pic.twitter.com/E0DFuwzCpv
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν προκλήθηκαν ζημιές ή αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.