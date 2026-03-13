Κόσμος

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – Δείτε βίντεο

Βίντεο δείχνουν τους διαδηλωτές να περνούν κάτω από τα κτίρια που δέχονται ισραηλινά πλήγματα
Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.

Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν προκλήθηκαν ζημιές ή αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.

