Ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ σε περιοχή με πρεσβείες

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Καμπούλ. Τουλάχιστον 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή, όπου βρίσκονται πολλές ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, ανέφεραν μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Η έκρηξη έρχεται μία εβδομάδα μετά την φονική επίθεση στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ.

#Kabul – Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2018