Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές των ΗΠΑ με το Ιράν με Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει,

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Χέγκσεθ: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ξανά τον πόλεμο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολύ μεγάλα αποθέματα οπλισμού και είναι απολύτως σε θέση να ξεκινήσουν και πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου ο Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που πραγματοποιείται στη Singapore.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», ανέφερε τονίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ομιλία του στο φόρουμ τόνισε «ότι υπάρχει «εύλογη ανησυχία» στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σχετικά με την στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας, μια τάση που καταγράφεται εδώ και δεκαετίες.

«Υπάρχει εύλογη ανησυχία για την ιστορικής κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής». Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια «ισορροπία δυνάμεων» στην Ασία, σημειώνοντας παράλληλα πως καμία χώρα «συμπεριλαμβανομένης της Κίνας» δεν πρέπει να εδραιώσει αδιαμφισβήτητη κυριαρχία την περιοχή. «Μια ευνοϊκή αλλά βιώσιμη ισορροπία δυνάμεων στην οποία κανένα κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία του και να απειλήσει την ασφάλεια ή την ευημερία της χώρας μας και των συμμάχων μας», ήταν τα λόγια του.