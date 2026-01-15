Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη – Αναφορές για τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην Ουτρέχτη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης στην Ολλανδία.
Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο στην Ουτρέχτη, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.
#AHORA | Informes iniciales de una explosión en Utrecht, Paises Bajos. pic.twitter.com/ptGMBoKsdm— Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 15, 2026
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
#BREAKING— TIMES ALERTS (@TimesB29989108) January 15, 2026
Explosions + fire severely damage house in Utrecht, Netherlands
Emergency crews on scene
Cause unknown #BreakingNews#Netherlands #Explosion pic.twitter.com/OLvBhkZB8K
#utrecht omg pic.twitter.com/2huWQEkcQo— (@DobbleWhy) January 15, 2026