Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη – Αναφορές για τραυματίες

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά στο ιστορικό κέντρο της πόλης
Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη – Αναφορές για τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στην Ουτρέχτη μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης στην Ολλανδία. 

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη φωτιά σε έναν ιστορικό, στενό δρόμο στην Ουτρέχτη, ο οποίος είναι γεμάτος παλαιότερα μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht στο πρακτορείο ANP.

Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
118
115
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εμανουέλ Μακρόν για Γροιλανδία: Η Γαλλία και η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσες οπουδήποτε απειλείται η κυριαρχία κράτους μέλους της ΕΕ
Στην ομιλία του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, ο Γάλλος πρόεδρος αανακοίνωσε πρόσθετη αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ
Ο Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo