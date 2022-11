Πολύ δυνατός σεισμός μεγέθους της τάξης των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα έγινε αισθητός λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής (11.11.2022) ώρα Ελλάδας. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε το Κέντρο Προειδοποιήσεων του Ειρηνικού (PTWC).

Μάλιστα, στα νησιά Τόνγκα ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για τσουνάμι.

Tsunami Sirens went off, pretty strong earthquake. Scary times being here in Tonga pic.twitter.com/DgZX1zCYjB