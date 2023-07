Διαμάχη μέσω των social media ξέσπασε μεταξύ του Γερμανού υπουργού Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ και του Αντρέα Τζιαμπρούνο, δημοσιογράφου και συντρόφου της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι. Στο επίκεντρο ο καύσωνας στην Ιταλία.

Σε tweet του στις 13 Ιουλίου, ο Γερμανός υπουργός Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ, που επισκεπτόταν την Μπολόνια, είχε γράψει χαρακτηριστικά για τον καύσωνα στην Ιταλία πως «αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, αυτοί οι προορισμοί διακοπών δεν θα έχουν μακροπρόθεσμο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τη Νότια Ευρώπη. Μία εποχή φτάνει στο τέλος της…»!

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11