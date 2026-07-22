Financial Times: Οι ΗΠΑ εισέπραξαν 13 δισ. δολάρια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας – Πού πήγαν τα χρήματα

Πάνω από 13 δισ. δολάρια έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας από τια αρχές του 2026, αλλά το πού ακριβώς βρίσκονται τα χρήματα, πόσα έχουν επιστραφεί στο Καράκας και με ποια κριτήρια γίνεται η διαχείρισή τους παραμένει άγνωστο.

Έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει ελάχιστες απαντήσεις για την τύχη των εσόδων, παρότι ανέλαβε τον έλεγχο των πετρελαϊκών εξαγωγών της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο, και την ανάληψη της προεδρίας από την πρώην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

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Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τους καταστροφικούς και φονικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ζημιές σε κτίρια και υποδομές εκτιμώνται στα 37 δισ. δολάρια, σε μια περίοδο που η οικονομία της Βενεζουέλας βρισκόταν ήδη σε βαθιά κρίση.

Για να υπολογίσουν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, οι FT χρησιμοποίησαν στοιχεία της Kpler για τις αποστολές αργού από τον Ιανουάριο, σε συνδυασμό με τις τιμές της Argus Media για τις βασικές ποικιλίες πετρελαίου της Βενεζουέλας.

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Η αξία των φορτίων για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ανέρχεται σε περίπου 11,5 δισ. δολάρια. Συνυπολογίζοντας και τα φορτία για τα οποία δεν υπήρχαν πλήρη δεδομένα, οι FT εκτιμούν ότι τα συνολικά έσοδα ξεπερνούν τα 13 δισ. δολάρια.

Παρότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για την παρακολούθηση των πετρελαϊκών εσόδων που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ, σε αυτή καταγράφεται μόνο μία συναλλαγή: μεταφορά 300 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Μάρτιο.

«Δικά τους χρήματα, με αμερικανική άδεια»

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικλ Κόζακ είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι περίπου 3 δισ. δολάρια είχαν αποσταλεί στη Βενεζουέλα και ότι η KPMG πραγματοποιούσε έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως είχε εξηγήσει στο Κογκρέσο, τα χρήματα ανήκουν στη Βενεζουέλα, αλλά η κυβέρνησή της χρειάζεται την έγκριση των ΗΠΑ για να τα χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, κεφάλαια έχουν διατεθεί για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και για την αγορά εξοπλισμού της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι δισεκατομμύρια έχουν διοχετευθεί στην οικονομία και ότι ο έλεγχος συνεχίζεται. Δεν έχει δημοσιοποιήσει, όμως, αναλυτική κατάσταση με τις εισπράξεις, τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τις επιμέρους εκταμιεύσεις.