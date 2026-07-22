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Αυστρία: Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ γίνεται αστυνομικό τμήμα

Η Αυστρία προχώρησε το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο ανήκε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε δομή για άτομα με αναπηρία
Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία
Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία / Photo: Lino Mirgeler/dpa (Photo by Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images
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Το κτίριο όπου γεννήθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, στην πόλη Μπραουνάου αμ Ιν κοντά στα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία, έγινε αστυνομικό τμήμα.

Ύστερα από πολυετή δημόσια συζήτηση, η Αυστρία προχώρησε το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο ανήκε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Δύο χρόνια αργότερα ανακοινώθηκε ότι το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ θα ανακαινιστεί και θα στεγάσει υπηρεσίες της αστυνομίας.

Σήμερα, το μοναδικό στοιχείο που παραπέμπει στο ιστορικό παρελθόν του κτιρίου παραμένει μια πέτρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν, τοποθετημένη στο πεζοδρόμιο, με την επιγραφή «Ποτέ ξανά φασισμός». Στην πρόσοψη έχει προστεθεί μόνο η επιγραφή «αστυνομία».

Αστυνομικό τμήμα έγινε το σπίτι του Χίτλερ
Αστυνομικό τμήμα έγινε το σπίτι του Χίτλερ / Photo: Peter Kneffel/dpa (Photo by Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images
Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία
Το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία / Photo: Lino Mirgeler/dpa (Photo by Lino Mirgeler/picture alliance via Getty Images

Το μουσείο που έγινε αστυνομικό τμήμα 

Κατά την περίοδο του ναζιστικού καθεστώτος, το αποκαλούμενο «σπίτι γέννησης του Φύρερ» λειτουργούσε ως μουσείο τέχνης, στο πλαίσιο της προσωπολατρίας που είχε αναπτυχθεί γύρω από τον Χίτλερ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ο ίδιος έζησε στο σπίτι μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή του, το 1889, πριν η οικογένειά του μετακομίσει.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί περαστικοί εξακολουθούν να σταματούν για να φωτογραφίσουν το κτίριο, οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με επισκέψεις νεοναζιστών έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην Αυστρία, άλλωστε, ο ναζιστικός χαιρετισμός και τα σχετικά σύμβολα απαγορεύονται διά νόμου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Γιοχάνες Βάιντμπαχερ, δήλωσε στο Reuters ότι η τοπική κοινωνία έχει σε γενικές γραμμές αποδεχθεί τη νέα χρήση του κτιρίου. Όπως ανέφερε, είχε προταθεί να αξιοποιηθεί είτε για φιλανθρωπικό είτε για δημόσιο διοικητικό σκοπό, όμως η επιλογή μιας κοινωνικής δομής θα διατηρούσε την πρόσβαση του κοινού στο κτίριο.

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