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Η Σάρον Όσμπορν καλεί τους θαυμαστές του Όζι Όσμπορν να τον θυμούνται «βάζοντας δυνατά μουσική»

Η Σάρον Όσμπορν μίλησε στο BBC, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της
Η Σάρον Όζμπορν
Η Σάρον Όζμπορν / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα Τετάρτη (22.07.2026) από τον θάνατο του θρύλου της metal, Όζι Όσμπορν και η Σάρον Όσμπορν απευθύνθηκε στους θαυμαστές του και τους προέτρεψε να τον θυμούνται παίζοντας μουσική «πολύ δυνατά».

Η Σάρον Όσμπορν μίλησε στο BBC, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, μέρα με εκδηλώσεις δημόσιας θλίψης και εορτασμού της συμβολής του στη μουσική.

Σε συνέντευξη για τα συναισθήματά της μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2025, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε στο BBC Radio WM ότι θέλει ο κόσμος «να θυμάται πόσο αστείος και χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι».

«Όπως θα έλεγε ο Όζι, “όταν θέλετε να με θυμηθείτε, απλώς ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά, όσο πιο δυνατά μπορείτε, και απλώς κάντε headbanging» τόνισε η Σάρον Όσμπορν, η οποία βρέθηκε στην πόλη καταγωγής του εκλιπόντος συζύγου της, το Μπέρμιγχαμ.

Στην πόλη διοργανώνεται σήμερα 22 Ιουλίου, η «Ημέρα του Όζι» γιορτή για τον αρχηγό των Black Sabbath, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή Άστον.

«Ήταν αυθεντικός» επισήμανε.

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