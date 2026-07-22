Η Σάρον Όσμπορν καλεί τους θαυμαστές του Όζι Όσμπορν να τον θυμούνται «βάζοντας δυνατά μουσική»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα Τετάρτη (22.07.2026) από τον θάνατο του θρύλου της metal, Όζι Όσμπορν και η Σάρον Όσμπορν απευθύνθηκε στους θαυμαστές του και τους προέτρεψε να τον θυμούνται παίζοντας μουσική «πολύ δυνατά».

Η Σάρον Όσμπορν μίλησε στο BBC, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, μέρα με εκδηλώσεις δημόσιας θλίψης και εορτασμού της συμβολής του στη μουσική.

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Σε συνέντευξη για τα συναισθήματά της μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2025, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε στο BBC Radio WM ότι θέλει ο κόσμος «να θυμάται πόσο αστείος και χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι».

«Όπως θα έλεγε ο Όζι, “όταν θέλετε να με θυμηθείτε, απλώς ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά, όσο πιο δυνατά μπορείτε, και απλώς κάντε headbanging» τόνισε η Σάρον Όσμπορν, η οποία βρέθηκε στην πόλη καταγωγής του εκλιπόντος συζύγου της, το Μπέρμιγχαμ.

Στην πόλη διοργανώνεται σήμερα 22 Ιουλίου, η «Ημέρα του Όζι» γιορτή για τον αρχηγό των Black Sabbath, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή Άστον.

«Ήταν αυθεντικός» επισήμανε.