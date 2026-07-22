Ντανιέλ Σιάντ: Ο «Γάλλος Επστάιν» βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι – Παρομοίαζε τη στρατολόγηση γυναικών με το ψάρεμα

Νεκρός στο σπίτι του, έξω από το Παρίσι, βρέθηκε ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν. Την είδηση επιβεβαίωσαν την Τετάρτη (22.07.2026) οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές.

Ο 69χρονος Σιάντ βρισκόταν στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας στη Γαλλία, καθώς συγκαταλεγόταν μεταξύ των προσώπων που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τον Τζέφρι Επστάιν να στρατολογεί και να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά γυναίκες. Δεν είχε ακόμη καταθέσει στους ανακριτές, ενώ ο ίδιος αρνούνταν όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να ακουστεί η δική του εκδοχή των γεγονότων.

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Η εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Το όνομά του εμφανιζόταν σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα

Σε βάρος του Σιάντ είχαν κατατεθεί πολλές μηνύσεις, μεταξύ των οποίων και για βιασμό, ενώ η υπόθεσή του ερευνούνταν από την ειδική εισαγγελική υπηρεσία που ασχολείται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Το όνομά του περιλαμβανόταν σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τους αποχαρακτηρισμένους φακέλους της πολύκροτης υπόθεσης Επστάιν.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Επστάιν το 2014, ο Σιάντ παρομοίαζε τη στρατολόγηση γυναικών με το ψάρεμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε αυτή τη δουλειά νιώθω σαν ψαράς. Κάποιες φορές πιάνω γρήγορα ψάρια, κάποιες φορές δεν πιάνω τίποτα».

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Παράλληλα, υποστήριζε ότι ο Επστάιν είχε «εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του» και αρνούνταν ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε το 2019 στο κελί του, ενώ περίμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Οι γαλλικές αρχές το 2020 συνέλαβαν και τον ατζέντη μοντέλων Ζαν Λικ Μπρουνέλ μετά από ισχυρισμούς ότι προσέφερε γυναίκες στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2022.