Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 13 ετών: Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσαν το νέο πορτρέτο του

Ο πρίγκιπας Τζορτζ γιορτάζει τα 13α γενέθλιά του και οι γονείς του, πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, δημοσίευσαν ένα νέο επίσημο πορτρέτο του στα social media, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά για τα 13α γενέθλια, Τζορτζ!».

Η φωτογραφία του πρίγκιπα Τζορτζ τραβήχτηκε στο Ανάκτορο του Κένσινγκτον από τον Ματ Πορτέους, έναν από τους αγαπημένους φωτογράφους του πριγκιπικού ζεύγους, λίγο μετά την παρέλαση Trooping the Colour τον περασμένο μήνα. Ο νεαρός διάδοχος εμφανίζεται με κοστούμι, σηματοδοτώντας μια νέα και σημαντική φάση στη ζωή του.

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Τον Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο οικοτροφείο του Ίτον, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος φοίτησε στο ίδιο σχολείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Θα είναι επίσης η πρώτη φορά από το 2019 που ο Τζορτζ θα πηγαίνει σχολείο χωρίς την παρέα ενός από τα δύο μικρότερα αδέλφια του, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις.

Παράλληλα, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ συνεχίζουν να προετοιμάζουν σταδιακά τον πρωτότοκο γιο τους για τα δημόσια καθήκοντα, αυξάνοντας με προσεκτικά βήματα τις επίσημες εμφανίσεις του κάθε χρόνο.

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Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του ήταν στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά δημοσίως μέχρι να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Τζορτζ, που είναι ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους, γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 2013 και συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό όταν οι γονείς του βγήκαν από τη μαιευτική πτέρυγα Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο, κρατώντας τον στην αγκαλιά τους.

Το πορτρέτο του προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για το πόσο έχει μεγαλώσει ο νεαρός πρίγκιπας.

«Τι εννοείτε ότι είναι πλέον επίσημα έφηβος;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Επιτέλους έφηβος! Χρόνια πολλά στον πρίγκιπα Τζορτζ. Εύχομαι να πέρασε μια υπέροχη μέρα με την οικογένεια και τους φίλους του».

Παράλληλα, και οι βασιλικοί παρατηρητές και οι θαυμαστές του στέμματος δεν παραλείπουν να σχολιάζουν την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο Τζορτζ έχει ψηλώσει φτάνοντας σχεδόν το ύψος της μητέρας του, ενώ πολλοί επισημαίνουν την εκπληκτική ομοιότητα με τον πατέρα του, αλλά και τα χαρακτηριστικά που μοιράζεται με την πλευρά της οικογένειας Σπένσερ, θυμίζοντας έντονα τον αδερφό της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς.