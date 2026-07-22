Ρωσία: Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο στη Μανίλα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (22.07.2026) στους δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αύριο Πέμπτη (23.07.2026) με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις Φιλιππίνες για ανταλλαγή απόψεων η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

«Η συνάντηση αυτή θα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Είναι προτιμότερο να τίθενται τα προβλήματα και να δίνονται απαντήσεις», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, επιβεβαιώνοντας πως η συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο θα λάβει χώρα αύριο το πρωί στο περιθώριο συνάντησης διπλωματικών εκπροσώπων των χωρών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα (20.07.2026) ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να δει τον Ουάνγκ Γι ή τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους πως «είμαστε διατεθειμένοι να τους συναντήσουμε». «Δεν επρόκειτο να σας πω ποτέ, σε συνέντευξη Τύπου, ποια θέματα θα θίγαμε σε τέτοιες συναντήσεις. Αυτά είναι λεπτά ζητήματα», πρόσθεσε.

Η συμμετοχή του κ. Ρούμπιο στη σύνοδο στη Μανίλα καταγράφεται με φόντο την προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου στην περιοχή και τις κατηγορίες που διατύπωσε την περασμένη εβδομάδα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περί ανάμιξης της Κίνας στις αμερικανικές εκλογές του 2020.

Στο μενού των συνομιλιών σίγουρα θα συμπεριληφθεί το Ιράν: οι ασιατικές χώρες, ειδικά αυτές που δεν παράγουν πετρέλαιο, δοκιμάζονται από τον αντίκτυπο του πολέμου και του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.