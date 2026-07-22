Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Περιβάλλοντος Μονίκ Μπαρμπού λόγω νόμου για αμφιλεγόμενα παρασιτοκτόνα

Επανέρχεται η χρήση δύο παρασιτοκτόνων στη Γαλλία και η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα (22.07.2026) η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπούτ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έγκριση από τους βουλευτές στη Γαλλία αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου που επιτρέπει την προσωρινή επαναφορά δύο παρασιτοκτόνων που θεωρούνται βλαβερά για τις μέλισσες.

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Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε χθες Τρίτη (21.07.20260 επείγον αγροτικό σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την επαναφορά κατ’ εξαίρεση ορισμένων παρασιτοκτόνων που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουν απαγορευθεί στη Γαλλία.

«Είπα στον πρωθυπουργό χθες ότι οι προϋποθέσεις ώστε να παραμείνω στην κυβέρνηση δεν πληρούνται πλέον και υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα στον πρόεδρο ως αποτέλεσμα» έγραψε η Μπαρμπούτ σε ανάρτηση στο Linkedin.

Το πλέον αμφιλεγόμενο μέτρο επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, τη χρήση του acetamiprid – που ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοϊδών εντομοκτόνων – σε φουντουκιές και του flupyradifurone σε ζαχαρότευτλα, μήλα και κεράσια.

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Οι υπέρμαχοι της προστασίας του περιβάλλοντος και συνδικάτα που εκπροσωπούν αγρότες μικρής κλίμακας λένε πως το νομοσχέδιο ευνοεί τη μεγάλης κλίμακας αγροβιομηχανία και αγνοεί τις επιστημονικές προειδοποιήσεις για κινδύνους σε επικονιαστές, οικοσυστήματα και στην υγεία, με την Greenpeace να καταγγέλλει το νομοσχέδιο χαρακτηρίζοντάς το «ντροπή».

Η βιομηχανία ζάχαρης λέει πως τα παρασιτοκτόνα χρειάζονται για να προστατεύονται οι σοδειές από τη μελίγκρα που κατέστρεψε σοδειές ζαχαρότευτλων προηγούμενα χρόνια.

Μια εξαίρεση θα πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία υγείας και ασφάλειας της Γαλλίας Anses, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

Διαδικτυακή αναφορά (petition) κατά του νομοσχεδίου συγκέντρωσε πάνω από δύο εκατομμύρια υπογραφές, που αποτελεί ρεκόρ για μια διαδικτυακή αναφορά στον ιστότοπο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Πέρυσι, το συνταγματικό δικαστήριο της Γαλλίας μπλόκαρε την επαναφορά του acetamipridτης λόγω ανεπαρκών εγγυήσεων.