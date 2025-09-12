Ιταλία: Έδιωξαν μητέρα από σούπερ μάρκετ επειδή έκλαιγε το μωρό της

Αντιδράσεις έχει φέρει ένα περιστατικό στην Ιταλία, στο οποίο έδιωξαν μητέρα από σούπερ μάρκετ γιατί έκλαιγε το μωρό της.

Το ιδιαίτερο περιστατικό που εξόργισε πολλούς, συνέβη σε ένα σούπερ μάρκετ στο Όντερτσο της Ιταλίας, όπου ζητήθηκε από μια νεαρή μητέρα να φύγει από το κατάστημα ενώ έκανε τα ψώνια της με τις δύο κόρες της. Και αυτό, γιατί η μόλις 2,5 ετών κόρη της άρχισε να κλαίει, κάτι που ενόχλησε τους υπόλοιπους πελάτες του σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το nordest24, οι υπάλληλοι του καταστήματος, ζήτησαν από τη μητέρα που βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ για ψώνια με τις δύο της κόρες, να αποχωρήσει, καθώς το κλάμα και η συμπεριφορά του παιδιού θεωρήθηκαν ενοχλητικά για τους υπόλοιπους πελάτες.

Η γυναίκα, φανερά στεναχωρημένη και θέλοντας να αποφύγει περισσότερες εντάσεις, αποφάσισε να αφήσει τα ψώνια και να φύγει από το μαγαζί.

Αφού ηρέμησε, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση του σούπερ μάρκετ μέσω επιστολής, ζητώντας περισσότερη κατανόηση και ανεκτικότητα προς τους γονείς που βρίσκονται στο κατάστημα με τα παιδιά τους.

Η διεύθυνση του σούπερ μάρκετ απάντησε, ζητώντας επίσημα συγνώμη. Στην απάντησή του καταστήματος, τονίστηκε ακομη η πρόθεση να εξετάσει το περιστατικό και να λάβει μέτρα ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.