Ιταλία: Έκκληση στον πάπα Λέοντα κάνει η μητέρα του παιδιού που του μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Ώρες αγωνίας για το 2χρονο παιδί από τη Νάπολη που πριν από λίγες εβδομάδες υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς, μόνο που ήταν κατεστραμμένη και τώρα δίνει μάχη για να μείνει στη ζωή.

Έκκληση προς τον πάπα Λέοντα απηύθυνε η μητέρα ενός 2χρονου παιδιού από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, στο οποίο πριν από περίπου ενάμιση μήνα μεταμοσχεύθηκε καρδιά που, όπως αποδείχθηκε, ήταν κατεστραμμένη.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού έχει επιβαρυνθεί σοβαρά, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκτεταμένη βλάβη στο ήπαρ.

Η μητέρα ζητά να γίνει κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να προχωρήσει νέα μεταμόσχευση. Ωστόσο, οι γιατροί εμφανίζονται διχασμένοι: οι ειδικοί του παιδιατρικού νοσοκομείου της Ρώμης εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα περιθώρια για μια δεύτερη επέμβαση, ενώ στο νοσοκομείο της Νάπολης, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση, θεωρούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελπίδες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι 6 γιατροί και νοσηλευτές που ενεπλάκησαν στη διαδικασία τήρησαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία στη Νάπολη με ξηρό πάγο αντί για ιατρικό πάγο και πιθανόν μέσα σε απλό δοχείο, χωρίς να διασφαλίζεται σταθερή θερμοκρασία συντήρησης.

Τέλος, όπως καταγγέλλει η μητέρα, η πλήρης διάσταση της υπόθεσης έγινε γνωστή μέσω των μέσων ενημέρωσης και όχι από την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου όπου έγινε η μεταμόσχευση.