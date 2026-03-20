Κόσμος

Ιταλία: Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν όταν εξερράγη η βόμβα που έφτιαχναν

Φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης
Ιταλική αστυνομία
Φωτογραφία (αρχείου) AP

Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία μετά από έκρηξη βόμβας σε αγροικία, σε μικρή απόσταση από τη Ρώμη. Η Σάρα Αρντιτσόνε και ο Αλεσάντρο Μερκολιάνο φέρονται να ανήκαν στον αναρχικό χώρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «La Repubblica», η αγροικία κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε όταν έγινε η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που ετοίμαζαν στο εσωτερικό του κτιρίου έξω από τη Ρώμη στην Ιταλία την Παρασκευή (20.03.2026).

 

Όπως γράφουν τα ιταλικά ΜΜΕ, τα θύματα φέρονται να συνδέονταν με τον Ιταλό αναρχικό Άλφρεντο Κόσπιτο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 32 χρόνια φυλάκισης και κρατείται υπό συνθήκες αυστηρής απομόνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
114
99
68
68
Newsit logo
Newsit logo