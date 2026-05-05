Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η εκεχειρία: Με το δάκτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ΗΠΑ φαίνεται να προετοιμάζονται για την επανέναρξη εκτεταμένων στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που επιτεύχθηκε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, με το κέντρο της έντασης να μετατοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο καίριες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Fox News Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για επιδείνωση της κρίσης. «Είμαστε πιο κοντά στην επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες, αφού το Ιράν έβαλε κατά αμερικανικών πλοίων και στόχευσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ταχύπλοα σκάφη».

Και όλα αυτά την ώρα που οι συγκρούσεις και τα περιστατικά αυξάνονται, δημιουργώντας μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων που μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα από Τραμπ

Από την άλλη ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προκαλεί πολλά ερωτηματικά με την στρατηγική ασάφεια των δηλώσεών του. Σε ερώτηση για το αν η εκεχειρία με το Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάφερε απάντησε: «Λοιπόν, δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αν απαντούσα, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να είναι πρόεδρος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο – όπως ανέφερε – συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα «τέλμα» λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το «Σχέδιο Ελευθερία» καταλήγει να μετατρέπεται σε «Σχέδιο Αδιέξοδο».

Events in Hormuz make clear that there’s no military solution to a political crisis.



As talks are making progress with Pakistan’s gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.



Project Freedom is Project Deadlock. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026

Η στρατηγική αυτή τη στιγμή εστιάζει κυρίως στην άμυνα και την προστασία της ναυσιπλοΐας από ιρανικές επιθέσεις χωρίς όμως να αποκλείεται προληπτική δράση: «Οι διοικητές στο πεδίο έχουν όλη την εξουσία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας στο FOX News.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η έμφαση στην ευελιξία των κανόνων εμπλοκής: «Διατηρούμε το δικαίωμα να εξαλείψουμε αυτές τις απειλές. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε… μπορούμε να πλήξουμε μια γνωστή απειλή χωρίς να περιμένουμε να πυροβολήσει πρώτα το Ιράν».

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιβλέπει τις αεροπορικές επιχειρήσεις από τον πύργο ελέγχου του αποβατικού πλοίου USS Tripoli (LHA-7), το οποίο πλέει στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και της ελεύθερης ροής του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ φέρεται να επιχειρούν στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, καθώς και την υποστήριξη της επιχείρησης με την ονομασία «Project Freedom».

A naval officer aboard USS Tripoli (LHA 7) oversees flight operations from the control tower as the amphibious assault ship sails in the Arabian Sea. U.S. warships and aircraft deployed to the Middle East are enforcing the naval blockade against Iran while executing Project… pic.twitter.com/W8CJhC5aEJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 5, 2026

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε σήμερα εναντίον νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο, καλώντας να συνεχιστούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες, μετά τις ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, που απειλεί να προκαλέσει κατάρρευση της ανακωχής.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή» και τονίζει την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», ανέφερε στα αραβικά μέσω X.

Ακόμη, το Ριάντ σημείωσε πως υποστηρίζει «τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τις διπλωματικές προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτική λύση που θα αποτρέψει την ολίσθηση της περιοχής σε νέες εντάσεις και αστάθεια».

Η κατάπαυση του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αμφισβητείται πλέον, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών στο στενό του Ορμούζ χθες και τα πυρά του Ιράν εναντίον ενός από τους γείτονές του στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.