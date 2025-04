Ιταλία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος στην Βιτσέντσα από την κακοκαιρία – Άνοιξε η άσφαλτος και έπεσαν σε ποτάμι

Τραγικές στιγμές περνά η βόρεια Ιταλία με την κακοκαιρία να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα, ενώ ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός και ένας ακόμη αγνοείται.

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βένετο στην Ιταλία για τον εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής. Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή.

MALTEMPO IN VENETO: Auto precipita in una voragine sul ponte dei Nori e viene trascinata dalla piena del torrente Agno a Valdagno (Vicenza): Trovato il corpo del padre di 64 anni nel bacino di laminazione di Trissino, si cerca il figlio di 33 anni disperso pic.twitter.com/GTASnJqzwc

Πριν λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του.

#NEWS – #Maltempo In #Veneto padre e figlio travolti dalla piena dell’Agno a #Vicenza : recuperato un corpo Frane e smottamenti in #Versilia , case isolate In #ValledAosta 6.400 utenti senza elettricità In #Piemonte inondazioni in provincia di #Torino Preoccupa il #Po , in… pic.twitter.com/L79mbe5vzJ

Flooding now reported in Recoaro Terme a town and comune in the province of Vicenza, Veneto, Italy….pic.twitter.com/Ui6b4dp9Eh