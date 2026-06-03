Κόσμος

Ιταλία: Έντονη κακοκαιρία στα βόρεια της χώρας – Θυελλώδεις άνεμοι και χαλάζι «σαρώνουν» τις περιοχές

Οι άνεμοι έφτασαν τοπικά έως και τα 100 χλμ. την ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές με πλημμυρισμένους δρόμους αλλά και πτώσεις δέντρων
ιταλία κακοκαιρία
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Ένα βαρύ κύμα κακοκαιρίας «χτύπησε» χθες (2/6/2026) τη βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή των περιφερειών Πεδεμόντιο και Λομβαρδία, με βροχές, ανέμους και χαλάζι να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στη Βόρεια Ιταλία έφτασαν τοπικά έως και τα 100 χλμ. την ώρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές με πλημμυρισμένους δρόμους αλλά και πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία.

Ακόμα πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγειες διαβάσεις, αυτοκίνητα «θάφτηκαν» κάτω από το νερό, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Επίσης από την κακοκαιρία προκλήθηκε άνοδος της στάθμης των υδάτων του ποταμού Σεβέζο.

Στον δήμο της Γκραφινιάνα στην επαρχία Λόντι, ένας ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε στέγες, καθώς οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

«Ήταν σαν την Αποκάλυψη», δήλωσε ο δήμαρχος Τζιοβάνι Σιέτι. «Για σχεδόν 10 λεπτά, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Μόλις πέρασε η καταιγίδα, βρήκαμε τον επαρχιακό δρόμο 189 μπλοκαρισμένο από μεγάλα δέντρα που είχαν πέσει στο οδόστρωμα, και το νηπιαγωγείο ακατάλληλο για χρήση, με πολλά ηλιακά πάνελ να κρέμονται από τη στέγη».

Δέκα σπίτια υπέστησαν επίσης ζημιές, στέγες που ξεριζώθηκαν, όπως και τέσσερις αποθήκες στη βιομηχανική περιοχή. Το μνημείο πολέμου της πόλης υπέστη ζημιές από την πτώση τριών δέντρων.

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