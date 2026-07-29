Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν βομβάρδισε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ



Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ ενώ ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν «τρομοκράτες ευθυγραμμισμένους με το Ιράν» στην επικράτεια του Ιράκ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29.07.2026) πως χτύπησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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«Πριν από μερικές ώρες, τρία τάνκερ που παραβίασαν (σ.σ. τις ιρανικές εντολές), αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29.07.2026) ότι διεξήγαγαν «πλήγματα ακριβείας» στο Ιράκ εναντίον «τρομοκρατών» υποστηριζόμενων από το Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μοιάζει να αναζωπυρώνεται, έπειτα από μερικές νύχτες ανήσυχης ηρεμίας.

This is huge.



First time the U.S. and Saudi Arabia have announced joint action against Iran.



U.S. and Saudi forces carried out precision strikes in eastern Iraq, targeting Iran-backed militia weapons and logistics sites after more than 30 drone attacks over the past 72 hours. pic.twitter.com/OkGtNKwUYl — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 29, 2026

«Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητειακές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων τρομοκρατών στο ανατολικό Ιράκ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

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Ο αμερικανικός στρατός διεμήνυσε εξάλλου στο Ιράν και σε ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό να «σταματήσουν τις επιθέσεις τους» αν θέλουν «να αποφύγουν περαιτέρω ανταπόδοση των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο «παραστρατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν» στην ιρακινή επικράτεια, που κατ’ αυτό ενέχονταν σε επιθέσεις με drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, το Ριάντ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ερχόμενα από το Ιράκ.

Η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο για παρόμοιες επιθέσεις τη Δευτέρα (27.07.2026), απαιτώντας το Ιράκ να εμποδίσει τη χρήση της επικράτειάς του για να διεξάγονται επιθέσεις εναντίον της.

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There are Iraqi sources reporting that Saudi Arabia has launched an attack on a dormitory housing Hashd al-Shaabi forces in the Wasit province of eastern Iraq.



They have also reportedly hit an ammunition depot creating a massive fire



Keep in mind YEMEN attack Saudi not Iraq https://t.co/WfmGvAP4ZW pic.twitter.com/hx3s8a4NwU — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 29, 2026

Ενώ η κυβέρνηση στη Βαγδάτη ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», στην οποία είναι ενταγμένες διάφορες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στην Τεχεράνη, διέψευσε πως ενέχεται σε οποιοδήποτε επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των αμερικανικών και των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων στο Ιράκ προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσαν οι Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχία πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων πλέον τυπικά ενταγμένης στον ιρακινό στρατό. «Το πρωί, επίσημα αρχηγεία των Χασντ ας Σάαμπι σε διάφορες περιοχές του Ιράκ έγιναν στόχος ύπουλων τρομοκρατικών επιθέσεων που εξαπολύθηκαν από τις αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις. Οι επιθέσεις είχαν αποτέλεσμα το μαρτύριο μελών του προσωπικού και τραυματισμούς άλλων και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε κτίρια και αγαθά», ανέφερε η συμμαχία αυτή, που επίσημα έχει ενταχτεί στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις αλλά ορισμένες συνιστώσες της συνεχίζουν να ενεργούν αυτόνομα.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών στόχων

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Press TV.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο μετά τη γνωστοποίηση από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν «αιφνιδιαστική επίθεση» του Ιράν.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Σύμφωνα με την CENTCOM, στις 00:45 ώρα Ελλάδας (17:45 ώρα ανατολικών ΗΠΑ), οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους από το ιρανικό έδαφος εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο όλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.