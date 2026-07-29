Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε και μοίραζε καραμέλες στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ – Το στιγμιότυπο που έγινε viral

Γνωστός στο να τραβάει την προσοχή οπουδήποτε και όπου πάει είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Γι’ άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγινε viral σε κηδεία, μαζί με τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και ένα κουτί καραμέλες.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ που έγινε χθες Τρίτη (28.07.2026) τράβηξε την προσοχή καθώς εθεάθη να βγάζει ένα πακέτο Tic Tac με γεύση μέντας κατά τη διάρκεια της τελετής.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταγράφηκε να ψιθυρίζει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών να υποστηρίζει ότι οι δύο συζητούσαν για… καραμέλες Tic Tac, τις οποίες στη συνέχεια ο πρόεδρος φέρεται να πρόσφερε και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, όπως αναφέρει η MirrorUS.

Σύμφωνα με τη Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, η συνομιλία αφορούσε μικρές σκληρές καραμέλες Tic Tac. Όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ είπε στον Βανς: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;».

President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg — Acyn (@Acyn) July 28, 2026

Η ίδια εκτιμά ότι ο αντιπρόεδρος απάντησε: «Όχι, είμαι καλά».

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Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια εκτίμηση, ο Τραμπ φέρεται να έδωσε τις καραμέλες στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, λέγοντάς του: «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».

Ο Βανς φέρεται να χαμογέλασε και να συμφώνησε, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

Τέλος, κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να αποκοιμιέται ανοιχτά στη θέση του, με τα μάτια και το κεφάλι σκυμμένα, καθώς οι γλυκοί τόνοι ενός πολιτικού συμμάχου αντηχούσαν στην αίθουσα.

Trump appears to be completely passed out asleep at Lindsey Graham's funeral pic.twitter.com/JIoVTLUDwo — Headquarters (@HQNewsNow) July 28, 2026

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε το βράδυ του Σαββάτου (11.07.2026), έπειτα «από σύντομη και αιφνίδια ασθένεια», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Υπήρξε ένας εκ των πλέον στενών συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.