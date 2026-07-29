Φρίκη στη Βρετανία: Δολοφόνησαν και κακοποίησαν σεξουαλικά 2χρονη – Είχε 21 κατάγματα

Έναν εφιάλτη ζούσε μια 2χρονη στη Βρετανία, όπου δολοφονήθηκε από την ίδια τη μητέρα της και τον σύντροφό της, όταν για εβδομάδες δεχόταν κακοποίηση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μετά από τραυματισμό στο κεφάλι.

Η 25χρονη Αλεξάνδρα Γουόκερ και ο 22χρονος φίλος της Χάρισον Σίμπσον καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της κόρης της Γουόκερ, Ιζαμπέλ Γουέλς, από το Δικαστήριο της Βρετανίας την Τρίτη (28.07.2026).

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Το ζευγάρι αντιμετώπιζε κατηγορίες για ανθρωποκτονία, πρόκληση ή ανοχή στον θάνατο παιδιού, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση ανηλίκου. Ο Χάρισον Σίμπσον καταδικάστηκε επιπλέον για τη σεξουαλική επίθεση στη δίχρονη, ενώ η Γουόκερ αθωώθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με το BBC.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, ενώ η Ιζαμπέλ αργοπέθαινε, η μητέρα της καθυστέρησε να καλέσει τις αρχές παρότι προηγουμένως είχε ψάξει στο διαδίκτυο τη φράση «γιατί να αιμορραγεί το μικρό μου παιδί», ενώ παράλληλα κάπνιζε ένα τσιγάρο στην κουζίνα. Μόνο αφού τηλεφώνησε στον πατριό της για να έρθει στο σπίτι και αφού εκείνος την παρότρυνε, αποφάσισε η 26χρονη να καλέσει ασθενοφόρο.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα, τραύματα υπήρχαν στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και τα γεννητικά όργανα, ενώ στην πάνα της υπήρχε αίμα.

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Η Ιζαμπέλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα με τη νεκροψία να αποκαλύπτει ότι το παιδί είχε υποστεί 21 κατάγματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Ειδικοί κατέθεσαν στο δικαστήριο ότι η Ιζαμπέλ είχε δεχθεί βίαιο ταρακούνημα και ότι το κεφάλι της είχε χτυπήσει με δύναμη είτε σε τοίχο είτε στο πάτωμα.

«Για εβδομάδες αυτό το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις και ο θάνατός του, από εκείνον τον φρικτό τραυματισμό στο κεφάλι, ήταν απλώς η κατάληξη αυτής της εκστρατείας βίας στην οποία είχε υποβληθεί» είπε ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ.

Στο δικαστήριο περιγράφηκε ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης σχέσης της με τον Σίμπσον, η Γουόκερ είχε εκφράσει ανησυχίες ότι εκείνος ίσως ήταν παιδόφιλος, ενώ θεωρούσε «περίεργο» το γεγονός ότι προτιμούσε να τη συναντά μαζί με την Ιζαμπέλ αντί να μένει μόνος με τη σύντροφό του. Ωστόσο, δεν διέκοψε τη σχέση τους, παρότι ήταν αρκετά καχύποπτη ώστε να ελέγξει αν το όνομά του βρισκόταν στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Μόλις 11 ημέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα, η Ιζαμπέλ είχε μεταφερθεί στον οικογενειακό γιατρό και στη συνέχεια στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι.

Η μητέρα της Γουόκερ, ανήσυχη για την κατάσταση της εγγονής της, είχε σχολιάσει κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο σπίτι που μένανε, μετά το κάταγμα στο πόδι της Ιζαμπέλ, ότι το παιδί «μοιάζει σαν να κακοποιείται».



Το βράδυ που η Ιζαμπέλ τραυματίστηκε θανάσιμα, το ζευγάρι έμεινε ξύπνιο μέχρι αργά, με τη Γουόκερ να πίνει μπίρες και τον Σίμπσον να καπνίζει κάνναβη.