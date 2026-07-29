Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές

Σοκαρισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Κουμάμοτο μετά τον καταστροφικό ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί της Τρίτης (28.07.2026) τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ο αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (29/07.2026) η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Σύμφωνα με αξιωματούχους της νομαρχίας Κουμαμότο, τραυματίστηκαν 31 άτομα.

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«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στα ΜΜΕ.

«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό.

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Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου όπου κατέρρευσε καμινάδα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι.

Photo / Reuters

【Earthquake】Kumamoto Yatsushiro Factory Chimney Breaks and Collapses Aerial Footage. pic.twitter.com/vCmfaj8Lys — Horizon Wire (@HorizonWireHW) July 28, 2026

Στο εμπορικό κέντρο, η μία πλευρά που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών, γι’ αυτό και πάνω από 150.000 κάτοικοι στο Κουμαμότο βρίσκονται σε καταφύγια.

A video shows people running in the parking lot of an Aeon Mall in Kumamoto after an "explosion." It created a huge cloud of smoke/debris.pic.twitter.com/wjbGQGbKfF https://t.co/Y0rPsgLvX6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026

Η περιοχή φιλοξενεί επίσης αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η εγκατάσταση δεν είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και ότι «δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες». Η πληγείσα ιαπωνική νομαρχία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο.

A magnitude 7.1 earthquake struck southern Japan this morning.



Stay safe. pic.twitter.com/CCyHABO2lY — SatoshiDeluxe (@DeluxeSatoshi) July 28, 2026

Aerial footage shows that an Aeon shopping mall in Kumamoto has sustained heavy damage, with some people claiming there was an "explosion" of some sort. If it occurred after the earthquake, hopefully many people could evacuate.pic.twitter.com/VyKvsdy6nr https://t.co/IblWNrqTcj — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.