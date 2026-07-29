Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 13 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές

Σοκαρισμένοι και φοβισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Κουμάμοτο μετά τον καταστροφικό ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί της Τρίτης (28.07.2026) τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.
Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού στη νοτιοδυτική Ιαπωνία ο αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (29/07.2026) η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Σύμφωνα με αξιωματούχους της νομαρχίας Κουμαμότο, τραυματίστηκαν 31 άτομα.
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«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στα ΜΜΕ.
«Η δόνηση μου θύμισε τον σεισμό του Κουμαμότο (πριν από 10 χρόνια) και τρόμαξα», δήλωσε ο Χιρόκι Σιμόντα, αξιωματούχος του δημαρχείου του Μιφούνε, ο οποίος είδε τα κεραμίδια των κοντινών σπιτιών να καταρρέουν στο έδαφος.
Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό.
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Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου όπου κατέρρευσε καμινάδα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι.
Στο εμπορικό κέντρο, η μία πλευρά που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ.
Οι Αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών, γι’ αυτό και πάνω από 150.000 κάτοικοι στο Κουμαμότο βρίσκονται σε καταφύγια.
Η περιοχή φιλοξενεί επίσης αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η εγκατάσταση δεν είχε υποστεί σημαντικές ζημιές και ότι «δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες». Η πληγείσα ιαπωνική νομαρχία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο.
Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχικά είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, την οποία αργότερα απέσυρε.