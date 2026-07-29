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WSJ: Ο Τραμπ θέλει να καταργήσει επιχορήγηση της ασφάλειας υγείας και των φαρμάκων για πολίτες άνω των 65

Περίπου 25 εκατομμύρια Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» κι η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση
Φάρμακα στις ΗΠΑ
REUTERS/Dado Ruvic Φωτογραφία αρχείου
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατάργηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για τους πολίτες άνω των 65 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal», χθες Τρίτη (28.7.26).

Επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν κατονομάζει, η «Wall Street Journal», εξηγεί πως η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται σε ασφαλιστικές εταιρείες κι υπολόγισε πως με την κατάργησή της θα εξοικονομηθούν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση από τα τέλη της χρονιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, περίπου 25 εκατομμύρια Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» κι η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση, άρα θα βρεθούν αντιμέτωποι το φθινόπωρο με υψηλότερα κόστη.

«Τα υψηλά κόστη των φαρμάκων είναι μόνιμο ζήτημα -ειδικά για τους ηλικιωμένους που παίρνουν σταθερή σύνταξη- και το πόσο προσιτή είναι η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι ανάμεσα στα κυρίαρχα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας» ενόψει των βουλευτικών εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο, σημείωσε ακόμη η εφημερίδα.

Επικαλούμενη στοιχεία μη κερδοσκοπικού οργανισμού ειδικευμένου στην πολιτική υγείας, ανέφερε πως το κόστος σε μηνιαία βάση για την κάλυψη Part D είναι το τρέχον διάστημα μεσοσταθμικά περίπου 36 δολάρια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα, η κρατική επιχορήγηση «ωθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές», βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο.

Πηγή της εφημερίδας εκτίμησε πως το κόστος της ασφάλισης το 2027 αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή να μειωθεί για περίπου το 25% των δικαιούχων και να αυξηθεί, αλλά κατά λιγότερα από 10 δολάρια τον μήνα, για περίπου το 30%.

Για το υπόλοιπο 45%, η αύξηση αναμένεται να βρίσκεται στο φάσμα από τα 11 ως τα 20 δολάρια τον μήνα κατά μέσον όρο.

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