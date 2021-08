Συναγερμός ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (28/8) στις πυροσβεστικές αρχές της Ιταλίας, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη νότια περιοχή του Μιλάνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η φωτιά στον ουρανοξύστη στο Μιλάνο, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, στον δέκατο πέμπτο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε άλλα πατώματα. Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται έξι οχήματα πρώτων βοηθειών και ένα ελικόπτερο της ιταλικής πολιτικής προστασίας.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και ζήτησαν από όλους τους ενοίκους που βρίσκονταν στα διαμερίσματα, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες, ενώ όλη η πρόσοψη του ουρανοξύστη έχει καταστραφεί.

More pictures and videos here. The fire is huge and seems to have started on the top floor and spread downwards.https://t.co/AV7gHqLbkF