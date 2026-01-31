Κόσμος

Ιταλία: Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «εμφανίστηκε» ως άγγελος σε τοιχογραφία εκκλησίας στη Ρώμη

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα»
Τζόρτζια Μελόνι
Τζόρτζια Μελόνι / REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Ως άγγελος «εμφανίστηκε» η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε τοιχογραφία σε εκκλησία της Ρώμης, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica, με το περιστατικό να έχει τραβήξει την προσοχή των Ιταλών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην γνωστή εκκλησία της Ρώμης “Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα”, ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Τα ΜΜΕ πρόσθεσαν, επίσης, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.

Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.

Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
80
57
52
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες φωτογραφίες από τον «σκοτεινό» φάκελο του Επστάιν δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα
Τα emails του χρηματιστή με τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έλον Μασκ, οι Ρωσίδες και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα του Μπιλ Γκέιτς
Φωτογραφία από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ 13
Newsit logo
Newsit logo