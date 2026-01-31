Ιταλία: Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι «εμφανίστηκε» ως άγγελος σε τοιχογραφία εκκλησίας στη Ρώμη

Ως άγγελος «εμφανίστηκε» η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε τοιχογραφία σε εκκλησία της Ρώμης, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα La Repubblica, με το περιστατικό να έχει τραβήξει την προσοχή των Ιταλών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συντήρηση τοιχογραφίας η οποία βρίσκεται στην γνωστή εκκλησία της Ρώμης “Σαν Λορέντσο ιν Λουτσίνα”, ένα πρώην απλό αγγελάκι απέκτησε χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία θυμίζουν έντονα εκείνα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο ιερέας της εκκλησίας δήλωσε ότι «πράγματι, υπάρχει μια ομοιότητα», αλλά πρόσθεσε ότι οι όποιοι έλεγχοι, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων.

Τα ΜΜΕ πρόσθεσαν, επίσης, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φέρεται να πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία συντηρητή, αλλά από καθολικό νεωκόρο ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ονομάζεται Μπρούνο Βαλεντινέτι.

Στο παρελθόν, φέρεται να συνεργάστηκε σε τοιχογραφίες που είχε παραγγείλει, για έπαυλή του, ο Σίλβιο Mπερλουσκόνι.

Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina uno degli angeli scolpiti accanto al busto di Umberto II di Savoia è stato recentemente ritoccato nel volto e ora appare con tratti che ricordano quelli di Giorgia Meloni. L’intervento — firmato da un volontario identificato come… pic.twitter.com/kmI2vqaOYJ — Ultimora.net (@ultimoranet) January 31, 2026

Έως τώρα, η Τζόρτζια Μελόνι δεν σχολίασε το όλο θέμα. Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, όμως, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το συμβάν και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού, Αλεσσάντρο Τζούλι, όπως και της Εφορίας Αρχαιοτήτων της Αιώνιας Πόλης.