Κόσμος

Ιταλία: Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ

Την είχαν κρύψει μέσα σε φορτίο με φιστίκια
REUTERS
REUTERS / Erika Santelices

«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).

Η κοκαΐνη, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι αυτό της Καλαβρίας, στην Ιταλία, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.

Η αστυνομία χαρακτήρισε εξάλλου «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.

Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο αυτό ναρκωτικών, σημείωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η συνοριακή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
228
201
148
94
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε βομβαρδιστικό Β-2 που περνάει πάνω από το Ιράν – Το AI βίντεο «μήνυμα» του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Έξι μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Νετανιάχου φαίνεται να θέλει να τραβήξει τα βλέμματα
τραμπ- νετανιαχου
Σε άλλη χώρα θα σταλούν τα «μαύρα κουτιά» του Falcon με τον Λίβυο αντιστράτηγο που σκοτώθηκε στη συντριβή κοντά στην Άγκυρα
«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του καταγραφέα δεδομένων πτήσης θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών
Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και ομάδες έρευνας και διάσωσης στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ
Newsit logo
Newsit logo