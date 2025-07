Ιταλία: Κόλαση φωτιάς στην Σαρδηνία – Με ταχύπλοα απομακρύνθηκαν τελευταία στιγμή τουρίστες

Ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο περικύκλωσε την παραθαλάσσια περιοχή Βιλασιμίους της Σαρδηνίας με αποτέλεσμα κάτοικοι και τουρίστες να εγκλωβιστούν.

Η όλη επιχείρηση κατάσβεσης στη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (27.07.2025) στη Σαρδηνία, δυσχεραίνεται από τον σφοδρό άνεμο που πνέει στο νησί.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες, ιταλικές αρχές, περίπου 140 λουόμενοι απομακρύνθηκαν με ταχύπλοα και φουσκωτά του λιμενικού, της ιταλικής ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας από την παραλία Βιλασιμίους.

#NEWS – #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga.

Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol