Δεκάδες τραυματίες και έξι νεκροί. Αυτός είναι ο απολογισμός από την χθεσινή νύκτα κατά την εκδήλωση πανικού μεταξύ του πλήθους που παρακολουθούσε συναυλία σε ντισκοτέκ στην πόλη Κορινάλντο, κοντά στην Ανκόνα στην Ιταλία, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

«Ίσως εξαιτίας της ρίψης μίας ουσίας που προκαλεί κνησμό, οι νεαροί άρχισαν να απομακρύνονται απότομα, πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλον. Δυστυχώς, υπάρχουν έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες», αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία, στην ντισκοτέκ «Μπλε Φανάρι» υπήρχαν περίπου 1000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαροί, που είχαν συρρεύσει στη μικρή τούτη πόλη των ακτών της Αδριατικής για να απολαύσουν μία συναυλία του ράπερ Sfera Ebbasta, που θεωρείται «ο βασιληάς της ραπ».

Το δράμα εξελίχθηκε περί τις 02.00, ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο υπάρχουν άνω των 100 τραυματιών, οι δέκα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Χορεύαμε και περιμέναμε να ξεκινήσει η συναυλία, όταν αισθανθήκαμε μία έντονη οσμή. Τρέξαμε προς μία από τις εξόδους κινδύνου, όμως τη βρήκαμε κλειστή, με τους ανθρώπους της ασφάλειας να μας λένε να επιστρέψουμε πίσω», αφηγήθηκε στα μέσα ενημέρωσης ένας 16χρονος τραυματίας, που είχε μεταφερθεί σε αλλόφρονα κατάσταση στο νοσοκομείο της Ανκόνας, στην Ιταλία.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018