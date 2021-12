Σεισμός 4,4 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Σάββατο (18.12.2021) το πρωί, στις 11:34 τοπική ώρα, στην ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο στη βόρεια Ιταλία, ο οποίος έγινε αισθητός στο Μιλάνο και σε ολόκληρη τη Λομβαρδία, με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις πολιτών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 26 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του εντοπίζεται στην περιοχή Μπονάτε Σότο στην περιφέρεια του Μπέργκαμο της Ιταλίας, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε μόνο ένα τροχαίο ατύχημα εξαιτίας του σεισμού.

