Ιταλία: Σεισμός 5,9 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ – ορισμένες μετρήσεις αναφέρουν έως και 6,3R – έπληξε την Ιταλία κοντά στη Νάπολη στις 23:03 (τοπική ώρα), 1:03 το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), ώρα Ελλάδας.
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά του Κάπρι, σε απόσταση 68 χιλιομέτρων βόρεια της Νάπολης και 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Πιεμόντε Μαλτέζε στην Τυρρηνική Θάλασσα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται σε 414 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.
#Earthquake (#terremoto) M6.0 occurred 20 km SW of #Campobasso (#Italy) 7 min ago (local time 00:03:55). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 9, 2026
https://t.co/QMSpuj6Z2H
https://t.co/VKeoQ5fQ1W
https://t.co/ngTkYy7DKw pic.twitter.com/kVUQAJIiOL
Η περιοχή βρίσκεται στη ζώνη των Απεννίνων, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, λόγω της γεωλογικής δομής της ιταλικής χερσονήσου.