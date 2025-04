Ιταλία: Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση από πτώση καμπίνας τελεφερίκ

Τέσσερις νεκροί και τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο τραγικός μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος με τελεφερίκ στην Ιταλία.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (17/4/25), στο όρος Φαΐτο, λίγο έξω από την Νάπολη, όταν έπεσε η καμπίνα ενός τελεφερίκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Ιταλίας ANSA, επικαλούμενο πηγές κοντά στις υπηρεσίες διάσωσης.

«Η καμπίνα στην κορυφή συνετρίβη, υπάρχουν φόβοι για θύματα», έγραψε στο Facebook ο Umberto De Gregorio, πρόεδρος της εταιρείας δημόσιων μεταφορών EAV που διαχειρίζεται την υπηρεσία τελεφερίκ, αποκαλώντας το περιστατικό «τραγωδία».

BREAKING: At least 3 dead, 1 missing, 1 seriously injured after cable car crashes on Monte Faito near Naples, Italy. pic.twitter.com/9p0Sqos8pc