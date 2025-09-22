Κόσμος

Ιταλία: Βίαιες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης – Επεισόδια σε σταθμούς τρένων και λιμάνια

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κάνοντας χρήση δακρυγόνων
Διαδηλωτές βανδαλίζουν σταθμό τρένου στο Μιλάνο
Διαδηλωτές βανδαλίζουν σταθμό τρένου στο Μιλάνο

Πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν σήμερα, Δευτέρα (22/9/2025), στο Μιλάνο και τη Νάπολη κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ιταλία έκλεισαν σχολεία, διέκοψαν δρομολόγια τρένων και απέκλεισαν λιμάνια και δρόμους, σε μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Οι λιμενεργάτες από την Ιταλία υποστηρίζουν και μέσα από τις διαδηλώσεις τους, ότι θα εμποδίσουν τη χρήση της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη μεταφορά όπλων και προμηθειών προς το Ισραήλ.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν την κεντρική πόρτα του σταθμού και μετά να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη της Μπολόνια.

Στη νότια πόλη της Νάπολης σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία όταν διαδηλωτές μπούκαραν και εκεί στον στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ορισμένοι μάλιστα ανέβηκαν για λίγο στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Χιλιάδες διαδήλωσαν και σε άλλες ιταλικές πόλεις, με σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις συγκοινωνίες να πλήττονται από στάσεις εργασίας των συνδικάτων.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που η Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και τον Καναδά που το έπραξαν την Κυριακή.

Η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει αποστασιοποιηθεί από τη συντονισμένη αυτή κίνηση. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποβεί αντιπαραγωγικό να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος πριν αυτό συσταθεί.

«Αν αναγνωριστεί κάτι που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο στα χαρτιά, τότε το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ότι λύθηκε, ενώ δεν έχει λυθεί», είπε στην εφημερίδα La Repubblica στα τέλη Ιουλίου.

Η Μελόνι χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις σκηνές στο Μιλάνο: «Βία και καταστροφή που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν στο παραμικρό τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει: Γιατροί και νοσηλευτές στη Ρωσία εμπλέκονται σε βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων
«Πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες» σύμφωνα με την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν )μπροστά) με τον Σεργκέι Σοϊγκού (πίσω} επισκέπτονται νοσοκομείο
Newsit logo
Newsit logo