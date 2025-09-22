Ιταλία: Βίαιες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης – Επεισόδια σε σταθμούς τρένων και λιμάνια

Πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν σήμερα, Δευτέρα (22/9/2025), στο Μιλάνο και τη Νάπολη κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ιταλία έκλεισαν σχολεία, διέκοψαν δρομολόγια τρένων και απέκλεισαν λιμάνια και δρόμους, σε μία από τις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη ενάντια στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Οι λιμενεργάτες από την Ιταλία υποστηρίζουν και μέσα από τις διαδηλώσεις τους, ότι θα εμποδίσουν τη χρήση της χώρας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη μεταφορά όπλων και προμηθειών προς το Ισραήλ.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές γύρω από τον κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν την κεντρική πόρτα του σταθμού και μετά να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη της Μπολόνια.

Στη νότια πόλη της Νάπολης σημειώθηκαν συμπλοκές με την αστυνομία όταν διαδηλωτές μπούκαραν και εκεί στον στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ορισμένοι μάλιστα ανέβηκαν για λίγο στις γραμμές, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Χιλιάδες διαδήλωσαν και σε άλλες ιταλικές πόλεις, με σχολεία να παραμένουν κλειστά και τις συγκοινωνίες να πλήττονται από στάσεις εργασίας των συνδικάτων.

Meanwhile in Milan, Italy today



Police clash with extreme Far Left Group Antifa who have combined forces with Muslim Migrants and are currently destroying shops, Cafes & Restaurants outside of Milan’s Train Station.



Everywhere you look across Europe Society is quickly… pic.twitter.com/YdIa2XTS6v — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 22, 2025

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που η Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και τον Καναδά που το έπραξαν την Κυριακή.

Thousands converged on Milan Central Station as part of Italy’s nationwide strike Sept 22, 2025. Pro-Palestinian, far-left unions disrupted high-speed rail & metro, blocked entrances, and clashed with police. Tear gas deployed, trains canceled. Rome’s Termini shut, Genoa & Naples… pic.twitter.com/g7NbNgj0Jq — Sam (@5oclockhere) September 22, 2025

Η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει αποστασιοποιηθεί από τη συντονισμένη αυτή κίνηση. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να αποβεί αντιπαραγωγικό να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος πριν αυτό συσταθεί.

«Αν αναγνωριστεί κάτι που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο στα χαρτιά, τότε το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ότι λύθηκε, ενώ δεν έχει λυθεί», είπε στην εφημερίδα La Repubblica στα τέλη Ιουλίου.

Η Μελόνι χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις σκηνές στο Μιλάνο: «Βία και καταστροφή που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν θα αλλάξουν στο παραμικρό τη ζωή των ανθρώπων στη Γάζα».