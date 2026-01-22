Ιβάνκα Τραμπ και Έντι Ράμα σε δείπνο στην Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ 1,4 δισ. του Τζάρεντ Κούσνερ

Συμβαίνει τώρα:
Δείπνο εργασίας στον Αυλώνα της Αλβανίας είχαν το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα και η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ.

Σύμφωνα με το Euronews Albania στο δείπνο συμμετείχαν μέλη της ομάδας εργασίας της Ιβάνκα Τραμπ και αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της επένδυσης που σχεδιάζει η ίδια με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ στο νησί Σαζάν της Αλβανίας. Στο τέλος του δείπνου, Έντι Ράμα και Ιβάνκα Τραμπ εθεάθησαν να φεύγουν με το ίδιο όχημα σε μια αυτοκινητοπομπή περίπου 50 οχημάτων.

 

Το πρότζεκτ 1,4 δισ. δολαρίων του γαμπρού του Τραμπ

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, φτιάχνουν υπερπολυτελές θέρετρο στο νησί Σαζάν της Αλβανίας με κόστος 1,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πρόκειται για έναν από τους πιο αινιγματικούς και λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Όμως αυτό φαίνεται πως πρόκειται να αλλάξει.

Το «νησί Τραμπ», όπως έχει γίνει γνωστό, είναι ένα κομμάτι γης που η αλβανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραχωρήσει στον Τζάρεντ Κούσνερ για τουριστική ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει σε εκτενές αφιέρωμά της η γαλλική Le Point, η Σαζάν (η Σάσων ένα άλλοτε ελληνικό νησί που παραχωρήθηκε στην Αλβανία) μοιάζει με παράδεισο.

Ένα «μικρό πετραδάκι» πάνω στην Αδριατική, βασίλειο φιδιών, γρύλων, πουλιών και, όπως λέγεται, ακόμη και μερικών αρκούδων που βρίσκουν καταφύγιο στη φυσική βλάστηση με άγρια λεβάντα και κουκουναριές τριακοσίων ετών.

Το νησί των 1.400 στρεμμάτων, το οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν πλέον «Ishulli i Trumpëve» – δηλαδή «Νησί Τραμπ» – κουβαλά βαριά στρατιωτική ιστορία καθώς έχει απενεργοποιημένα αλλά και ενδεχομένως ενεργά εκρηκτικά.

