Αγριογούρουνα έκαναν «επιδρομή» σε παραλία της Γαλλικής Ριβιέρας – Έτρεχαν ανάμεσα στους παραθεριστές

Μια ασυνήθιστη συνάντηση είχαν λουόμενοι στη Γαλλική Ριβιέρα, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Κυανή Ακτή αναζητώντας τροφή. Τα ζώα περιπλανήθηκαν ανάμεσα στους παραθεριστές και πλησίασαν τα σημεία όπου είχαν αφήσει το φαγητό τους, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα αγριογούρουνα συναντώνται συχνά στην Κυανή Ακτή και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, ωστόσο η αύξηση του πληθυσμού τους έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται ολοένα περισσότερες εμφανίσεις τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, η οικογένεια των ζώων εξερευνούσε την παραλία μέχρι που κάτι την τρόμαξε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί τρέχοντας.

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Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», στην προσπάθειά τους να βρουν τροφή τα ζώα πλησιάζουν όλο και συχνότερα σημεία όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις τρέφονται από ανθρώπους ή αναζητούν υπολείμματα τροφών σε κάδους απορριμμάτων.

Var: les sangliers s'approchent de plus en plus des habitations et des plages pic.twitter.com/37YqSjgbWu — BFM Toulon Var (@BFMVar) August 13, 2026

Des sangliers filmés sur la plage de Sainte-Maxime sous les yeux amusés des vacanciers, un phénomène de plus en plus fréquent https://t.co/u9JpRaPSwU pic.twitter.com/Qhcc4GWn9h — Arnaud Mercier – #Entrepreneur #Versailles (@arnaudmercier) August 13, 2026

Οταν τα άγρια ζώα εξοικειώνονται με τον άνθρωπο

Η σταδιακή απώλεια του φυσικού φόβου απέναντι στον άνθρωπο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επαφής και συγκρούσεων ανάμεσα στην άγρια πανίδα και τους κατοίκους.

Το φαινόμενο παρατηρείται συχνότερα όταν η αστική επέκταση προσεγγίζει τους φυσικούς οικοτόπους των ζώων ή όταν αυτά βρίσκουν εύκολη πρόσβαση σε τροφή μέσα και γύρω από κατοικημένες περιοχές.

Υπερχειλισμένοι κάδοι απορριμμάτων, τροφές για κατοικίδια που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους αλλά και το σκόπιμο τάισμα άγριων ζώων μπορούν να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με την ανθρώπινη παρουσία και να τα ωθήσουν να επιστρέφουν συστηματικά σε πολυσύχναστα σημεία.