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Jason Arday: Η «αποκαθήλωση» του νεαρού καθηγητή του Κέιμπριτζ που σόκαρε τη Βρετανία – Η εκτόξευση και η πτώση

Ο νεαρός σταρ καθηγητής της Βρετανίας που έλεγε ότι είχε τρέξει μαραθωνίους με σπασμένο πόδι, αλλά και πως είχε πέσει σε κώμα που διήρκεσε μήνες
Jason Arday
Ο Jason Arday / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ο Jason Arday από τη Βρετανία έλεγε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει μέχρι τα 11 του χρόνια και δεν είχε καταφέρει να διαβάσει και να γράψει μέχρι τα 18. Ωστόσο, μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες, μόλις στα 37 του, γινόταν ο νεότερος μη λευκός καθηγητής του Κέιμπριτζ.

Ο Jason Arday απέκτησε διδακτορικό και κατάφερε να κατακτήσει μία από τις πλέον περιζήτητες θέσεις στον ακαδημαϊκό κόσμο της Βρετανίας, στο διάσημο Κέιμπριτζ.

Όμως, αυτή η σχεδόν απίστευτη ιστορία υπέρβασης άρχισε γρήγορα να παρουσιάσει σκιές.

Οι αμφισβητήσεις γύρω από το βιογραφικό και το έργο του οδήγησαν στην παραίτησή του και άνοιξαν μία πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την αξιοκρατία, το DEI και την ιδεολογική ελευθερία στα πανεπιστήμια.

Μερικές ιστορίες είναι τόσο εντυπωσιακές ώστε σχεδόν απαιτούν να τις πιστέψεις.

Η ιστορία του Jason Arday ήταν μία από αυτές.

Το 2023, σε ηλικία μόλις 37 ετών, έγινε ο νεότερος μαύρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η ιστορία ήταν σχεδόν κινηματογραφική.

Μόνο που σταδιακά άρχισαν να εμφανίζονται ερωτήματα.

Και πίσω από αυτά, αντιφάσεις.

Η εκτόξευση στην κορυφή

Η περίπτωση του Jason Arday εξελίχθηκε τελικά από μία ιστορία ακαδημαϊκού θριάμβου σε μία υπόθεση που προκάλεσε αναταραχή σε ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου και τροφοδότησε μία πολύ μεγαλύτερη πολιτική σύγκρουση για το τι σημαίνουν σήμερα αξιοκρατία, διαφορετικότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία.

Ο Arday δεν είχε αποκτήσει δημοσιότητα μόνο για την ακαδημαϊκή του πορεία.

Η δημόσια εικόνα του στηριζόταν σε μία σειρά εντυπωσιακών προσωπικών επιτευγμάτων και εμπειριών.

Είχε υποστηρίξει ότι υπήρξε κορυφαίος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ότι κατάφερε να διανύσει 1.000 χιλιόμετρα μέσα σε έξι ημέρες και ότι συγκέντρωσε σχεδόν 7,5 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Είχε επίσης αναφερθεί σε μαραθωνίους, τους οποίους, όπως υποστήριζε, είχε τρέξει έχοντας σπασμένο πόδι, αλλά και σε ένα κώμα που φέρεται να διήρκεσε μήνες.

Όλα αυτά δημιουργούσαν το πορτρέτο ενός ανθρώπου που είχε ξεπεράσει σχεδόν κάθε εμπόδιο που είχε βρεθεί μπροστά του.

Και η ακαδημαϊκή αναγνώριση φαινόταν να επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα.

Όταν προσλήφθηκε στο Κέιμπριτζ, ο επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης φέρεται να του είχε πει ότι ήταν «ο καλύτερος στον κόσμο» στο ερευνητικό αντικείμενό του.

Ήταν μία εντυπωσιακή αποθέωση.

Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, η εικόνα άρχισε να αλλάζει.

Η «αποκαθήλωση»

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν έρευνα της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph» άρχισε να εξετάζει προσεκτικότερα το βιογραφικό και το ακαδημαϊκό έργο του καθηγητή.

Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν ασυνέπειες.

Ιδρύματα στα οποία ο Arday παρουσιαζόταν ως επισκέπτης καθηγητής αρνήθηκαν ότι εξακολουθούσε να κατέχει τέτοια θέση, ενώ τα ερωτήματα γύρω από το ακαδημαϊκό του έργο άρχισαν να πληθαίνουν.

Η υπόθεση πέρασε γρήγορα και στο εσωτερικό του Κέιμπριτζ.

Συνάδελφοί του ζητούσαν απαντήσεις, ενώ φοιτητές των οποίων τις εργασίες είχε επιβλέψει ζήτησαν να επανεξεταστεί η αξιολόγησή τους.

Την ίδια στιγμή άρχισαν να επηρεάζονται και οι δημόσιες δραστηριότητές του.

Το βιβλίο του «Great and Unfortunate Things» παρέμενε προγραμματισμένο για έκδοση στα τέλη Αυγούστου, όμως η περιοδεία για την προώθησή του, οι ομιλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις ακυρώθηκαν.

Τελικά ο Arday παραιτήθηκε από το Κέιμπριτζ.

Δεν παραδέχθηκε παρατυπία και απέδωσε την αποχώρησή του στην τεράστια πίεση που είχε δημιουργήσει η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση και στις επιπτώσεις που αυτή είχε στην ψυχική του υγεία.

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