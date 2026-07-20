Ύστατη προσπάθεια να διασωθεί η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν: Πρόταση για 10ήμερη ανακωχή

Μεσολαβητές παρέδωσαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει την κήρυξη εκεχειρίας διάρκειας 10 ημερών, προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιθώριο για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον περασμένο μήνα μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν προέβλεπε εκεχειρία 60 ημερών, με στόχο την αναστολή των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μετά από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος. Η συμφωνία περιλάμβανε επίσης την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, η οποία θα έθετε μόνιμο τέλος στη σύγκρουση και θα ρύθμιζε το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο κατανόησης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται έντονα αντίθετοι με τους όρους της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κανέναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου, όπως η εξάλειψη των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του πακιστανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η πηγή επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός θα συναντηθεί με Πακιστανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα, αλλά δεν διευκρίνισε αν η μετάβασή του συνδέεται με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλει το Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, παρά τους βομβαρδισμούς της ιρανικής επικράτειας από τον αμερικανό στρατό.

Πεζεσκιάν: Είμαστε σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ – Να αποδεχθούμε τις συνέπειες

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20.07.2026) ότι η χώρα του βρίσκεται σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν αναφορικά με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης», σύμφωνα με προεδρικό ανακοινωθέν.