Κάηκε για τρίτο βράδυ η Ναντ – Έκαψαν και το αυτοκίνητο της δημάρχου – video

Μια μπρασερί – πρακτορείο τυχερών παιγνιδιών καταστράφηκε από τη φωτιά σ’ ένα εμπορικό κέντρο της συνοικίας Ντουλόν, έκανε γνωστό μια πηγή. Μικρές πυρκαγιές που έσβησαν γρήγορα σημειώθηκαν σε δημόσια κτίρια, ανάμεσα στα οποία το επαγγελματικό Λύκειο Λεονάρ ντε Βίντσι και ένα σχολείο στη συνοικία Μποτιέρ, στη βορειοανατολική Ναντ, ένα γραφείο του γαλλικού ΟΑΕΔ στη Μαλακόφ και ένα δημοτικό κτίριο στη Μπελβί, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στη διάρκεια αυτής της τρίτης διαδοχικής νύκτας βίαιων επεισοδίων κάηκαν 52 οχήματα, κυρίως στις συνοικίες Μποτιέρ, Μπελβί και στη βόρεια Νάντ. Ανάμεσά τους το προσωπικό αυτοκίνητο της σοσιαλίστριας δημάρχου της Ναντ Τζοανά Ρολάν, έγινε γνωστό από τη δημαρχία. Η δήμαρχος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους ένας ανήλικος 14 ετών που είχε στην κατοχή του ένα μπιτόνι βενζίνης και φιτίλια, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η ηρεμία επανήλθε γύρω στις 6 το πρωί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Κανένα επεισόδιο δεν σημειώθηκε στη συνοικία Μπρέιγ, όπου ένας νέος σκοτώθηκε το βράδυ της Τρίτης από τον πυροβολισμό ενός αστυνομικού, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές σε συνοικίες της Ναντ.

#Nantes, #France BURNS as clashes over police shooting continue pic.twitter.com/Mn1tKcT9Qq

Careful ovrthr #comrades✊🏿 and give em hell!!! And #FTP https://t.co/y8YV07izUY

— LuvBizr (@felicito15) July 6, 2018