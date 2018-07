Κάηκε η Ναντ στη Γαλλία μετά την εκτέλεση νεαρού από αστυνομικό

Τα επεισόδια ξέσπασαν σε πολλές συνοικίες της Ναντ από τις 20:30 (21:30 ώρα Ελλάδας). Κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου ενός αυτοκινήτου που φερόταν να παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οδηγός δεν υπάκουσε στην εντολή των αστυνομικών να βγει από το όχημα και χτύπησε προσπαθώντας να ελιχθεί τον έναν από τους αστυνομικούς–υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο γόνατο. «Ένας από τους συναδέλφους άνοιξε πυρ και πέτυχε τον νεαρό, που δυστυχώς απεβίωσε», δήλωσε αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας. Νωρίτερα, άλλες πηγές προσκείμενες στην αστυνομία ανέφεραν πως ο νεαρός χτυπήθηκε από σφαίρα στην καρωτίδα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε με την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Διενεργείται έρευνα για να «προσδιοριστεί υπό ποιες συνθήκες ο αστυνομικός οδηγήθηκε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας της Νάντης, ο Πιερ Σενές. Η είδηση του θανάτου του νεαρού κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα στην πόλη και πυροδότησε εκτεταμένα επεισόδια σε τρεις συνοικίες της Ναντ. Νεαροί πέταξαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, τμήμα ενός εμπορικού κέντρου παραδόθηκε στις φλόγες.

A night of #terror in the #French city of #Nantes after violent riots by #Muslims

Automatic gunfire was used during the riots

A curfew was imposed on entire neighborhoods.

The "young people" burned buildings, shops, cars and looted electricity storeshttps://t.co/pZmp5NXObB

— Carmit navon (@CARMITNAVON) July 4, 2018