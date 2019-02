Κάιρο: Νεκροί και τραυματίες στον σιδηροδρομικό σταθμό

Απίστευτες είναι οι εικόνες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με νεκρούς και τραυματίες σε κύριο σιδηροδρομικό σταθμό στο Κάιρο. Τοπικά ΜΜΕ ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών, ενώ τα πλάνα που φτάνουν συνεχώς από το σημείο είναι σοκαριστικά. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν μέσα στα καμμένα βαγόνια για να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Οι ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων είναι συγκεχυμένες. Άλλοι μιλούν για 10 νεκρούς και 22 τραυματίες, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 40 νεκρούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

#ÚltimaHora 🔥Incendio en la estación principal de tren en el #Cairo #Egipto deja al menos 20 muertos y más de 40 personas heridas😱. pic.twitter.com/dOmvd14aD6 — Callejero Noticias (@CallejeroPue) February 27, 2019

Update : 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in #Cairo, #Egypt pic.twitter.com/mL1kxmj0ML — SindhLeaks |سنڌليڪس (@Sindhleak) February 27, 2019

تكدسات مرورية بشارع رمسيس بسبب نشوب حريق في محطة مصرhttps://t.co/LcTOXyIamN pic.twitter.com/wETgVAai2I — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) February 27, 2019

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για έκρηξη. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτροχιασμό τρένου, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο γιά σύγκρουση δύο τρένων μέσα στον σταθμό, που είχε ως αποτέλεσμα την διαρροή καυσίμων και την ανάφλεξή τους. Ο μαύρος καπνός είναι πυκνός και στο Κάιρο είναι ορατός από χιλιόμετρα.

#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF — Æźź (@azz________) February 27, 2019

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πτώματα και τραυματίες πάνω στις ράγες.